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المركزية: معلومات أولية عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المطلّة الحدودية وصافرات الإنذار تدوي
الخميس 12 تشرين الأول 2023

المركزية: معلومات أولية عن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المطلّة الحدودية وصافرات الإنذار تدوي

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