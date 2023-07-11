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المريض جورج جردي بحاجة ماسة لاربع وحدات دم من فئة -O في مستشفى اوتيل ديو الاشرفية
الثلاثاء 11 تموز 2023

المريض جورج جردي بحاجة ماسة لاربع وحدات دم من فئة -O في مستشفى اوتيل ديو الاشرفية

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