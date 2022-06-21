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المريض جوزيف فؤاد الدكاش بحاجة ماسة لدم من فئة A negatif. يرجى التبرع للصليب الاحمر.
للاتصال:
03440764
الثلاثاء 21 حزيران 2022

المريض جوزيف فؤاد الدكاش بحاجة ماسة لدم من فئة A negatif. يرجى التبرع للصليب الاحمر.
للاتصال:
03440764

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