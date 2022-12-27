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المريض كاترو طانيوس محفوظ بحاجة ل4 وحدات دم من فئة A+ للتبرع الاتصال على 70185604
الثلاثاء 27 كانون الأول 2022

المريض كاترو طانيوس محفوظ بحاجة ل4 وحدات دم من فئة A+ للتبرع الاتصال على 70185604

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