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المفوضية الأوروبية: النزاع الأوكراني استنزف ميزانية الاتحاد الأوروبي
الخميس 05 تشرين الأول 2023

المفوضية الأوروبية: النزاع الأوكراني استنزف ميزانية الاتحاد الأوروبي

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