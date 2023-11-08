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المفوض العام للأونروا: مقتل 92 من موظفي الوكالة منذ بدء الحرب في غزة
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

المفوض العام للأونروا: مقتل 92 من موظفي الوكالة منذ بدء الحرب في غزة

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