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المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وحققنا فيها إصابات مباشرة‏
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

المقاومة الإسلامية:‏ إستهدفنا ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية وحققنا فيها إصابات مباشرة‏

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