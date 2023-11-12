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“المقاومة الإسلامية”: استهداف تجمع لأفراد العدو في مثلث الطيحات رويسة العاصي وتحقيق إصابات
الأحد 12 تشرين الثاني 2023

“المقاومة الإسلامية”: استهداف تجمع لأفراد العدو في مثلث الطيحات رويسة العاصي وتحقيق إصابات

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