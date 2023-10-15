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المقاومة الإسلامية: استهدفنا بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب
الأحد 15 تشرين الأول 2023

المقاومة الإسلامية: استهدفنا بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب

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