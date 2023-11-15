المقاومة تتحكم بزمام المبادرة… ولن تترك لـ”إسرائيل” المجال بتحديد ساعة الصفر (اللواء)

تؤكد مصادر عليمة لـ”اللواء”، ان الوضع في الجنوب ما تزال تتحكّم به ضوابط معينة وتحول دون توسّع إطار المواجهات، غير ان هذا الوضع قابل لأن يتغيّر في أية لحظة، كون ان العدو الإسرائيلي مستمر في استفزازاته وتهديداته ظنّاً منه ان ذلك قد يجرُّ حزب الله الى مواجهة واسعة، وهو أمر تتنبّه إليه قيادة المقاومة التي تعي ما تقوم به، وهي لن تعطي العدو الإسرائيلي الفرصة في تحديد آلية المواجهة والشكل التي تتخذه.
وفي تقدير المصادر ان المقاومة في الجنوب هي الآن من يتحكم بزمام المبادرة، بينما القيادة العسكرية في إسرائيل مشتتة الذهن ومربكة وهي تتصرف كمن يلفّ الحبل حول عنقه ظناً انه طوق نجاة، ولا سيما انها أيقنت منذ ان اتخذت القرار بالاجتياح البري في غزة بأنها علقت في رمالها المتحركة، فلا هي قادرة على الاستمرار والحسم، ولا هي قادرة على الانسحاب، لأن ذلك سيؤثر كثيرا على هيبة الجيش التي تشظّت الى أبعد الحدود.
وتؤكد المصادر ان الضغط الأميركي المستمر يوميا في سبيل عدم اتساع رقعة الحرب، ليس ناجما عن رغبة أميركية بتجنيب لبنان الدمار والخسائر، بقدر ما هي ضغوطات ناجمة عن تقديرات أميركية صحيحة بأن اتساع الحرب في الجبهة الجنوبية لن يكون في صالح إسرائيل على الإطلاق، كما انه سيؤثر كثيرا على القواعد الأميركية في المنطقة، لأن حصول المواجهات على نطاق واسع سيحرّك أكثر من جبهة تحت عنوان وحدة ساحات المقاومة، ولذا فان الإدارة الأميركية التي أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية في حربها على غزة، لن تعطيها إياه في الحرب على لبنان، للأسباب آنفة الذكر، وان السفيرة الأميركية تقضي معظم أوقاتها في إجراء الاتصالات يميناً وشمالاً تتضمن تحذيرات من مغبة تطوّر الأمور أكثر في الجنوب اللبناني.
وتلفت المصادر النظر الى ان إطالة أمد الحرب في غزة، والقلق المتزايد من جبهة الجنوب، يفاقم الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، حيث يقال ان خسائر تل أبيب من جرّاء الحرب هي مليار دولار يوميا موزعة بين ثمن للصواريخ والترسانة العسكرية التي تستخدم على الجبهة، وبين الخسائر التي تصيب القطاع الاقتصادي المشلول على كل الصعد، وأن الأربعة عشر مليار دولار التي منحتها واشنطن لتل أبيب هي نقطة في بحر الخسائر، وهذا الأمر في حال تفاقمه أكثر سيتسبب في بعثرة الساحة الداخلية في إسرائيل، بما يربك رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي يفتش الآن على من ينزله عن الشجرة.
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