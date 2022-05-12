المكتب الإعلامي للنائب بهية الحريري: لا تدعم أي مرشح لا سراً ولا علناً

أعلن المكتب الإعلامي للنائب بهية الحريري ان “بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي دأبت في الآونة الأخيرة على نشر وتناقل أخبار ومواقف منسوبة للنائب السيدة بهية الحريري عبر ما يسمى “مصادرها” أو “نقلا على زوار” أو “مقربين لها” تتعلق بموضوع الإستحقاق الإنتخابي النيابي وعن دعم مرشحين في دائرة صيدا – جزين ولا تخلو من تأويلات وإجتهادات ومعلومات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع..
ونفى المكتب الإعلامي للنائب الحريري في بيان كل هذه الأخبار والمواقف المنسوبة إليها جملة وتفصيلاً، ويؤكد أنها لا تدعم أي مرشح لا سراً ولا علناً، وأن الموقف الوحيد الذي صدر ويصدر عن السيدة الحريري هو إلتزامها بقرار الرئيس سعد الحريري، وان كلّ ما نشر وينشر خلافاً لذلك لا أساس له من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، متمنين على وسائل الإعلام الكريمة والسادة الإعلاميين توخي الدقة في نشر أي موقف يتعلق بالسيدة الحريري بإعتماد فقط ما يصدر عنها شخصياً وعبر مكتبها الإعلامي حصراً.
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