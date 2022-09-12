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الملك تشارلز الثالث يصل إلى قاعة ويستمنستر للقاء أعضاء مجلسي العموم واللوردات
الإثنين 12 أيلول 2022

الملك تشارلز الثالث يصل إلى قاعة ويستمنستر للقاء أعضاء مجلسي العموم واللوردات

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