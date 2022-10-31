الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في المنظمة الفرانكوفونية جرجورة حردان: هذا المشروع الذي تأخر ، ما كان ليبصر النور لولا الإرادة الصلبة لرئيس الجمهورية اللبنانية والامينة العامة للفرانكوفونية، والتزام وتفاني واحتراف فرق العمل التي تساعدهما
الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في المنظمة الفرانكوفونية جرجورة حردان: هذا المشروع الذي تأخر ، ما كان ليبصر النور لولا الإرادة الصلبة لرئيس الجمهورية اللبنانية والامينة العامة للفرانكوفونية، والتزام وتفاني واحتراف فرق العمل التي تساعدهما
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