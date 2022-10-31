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الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في المنظمة الفرانكوفونية جرجورة حردان: هذا المشروع الذي تأخر ، ما كان ليبصر النور لولا الإرادة الصلبة لرئيس الجمهورية اللبنانية والامينة العامة للفرانكوفونية، والتزام وتفاني واحتراف فرق العمل التي تساعدهما
الإثنين 31 تشرين الأول 2022

الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في المنظمة الفرانكوفونية جرجورة حردان: هذا المشروع الذي تأخر ، ما كان ليبصر النور لولا الإرادة الصلبة لرئيس الجمهورية اللبنانية والامينة العامة للفرانكوفونية، والتزام وتفاني واحتراف فرق العمل التي تساعدهما

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