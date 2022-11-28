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المنتخب الصربي يسجل هدفه الثاني في مرمى الكاميرون والنتيجة 2 ـ 1
الإثنين 28 تشرين الثاني 2022

المنتخب الصربي يسجل هدفه الثاني في مرمى الكاميرون والنتيجة 2 ـ 1

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