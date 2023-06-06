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المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يوقع رسميا مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات
الثلاثاء 06 حزيران 2023

المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة يوقع رسميا مع الاتحاد السعودي لمدة ثلاث سنوات

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