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النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اصدر قرارا قضى بترك المودع بسام الشيخ حسن بسند اقامة
الثلاثاء 16 آب 2022

النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات اصدر قرارا قضى بترك المودع بسام الشيخ حسن بسند اقامة

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