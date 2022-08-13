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النائب جبران باسيل بعد لقائه الرّاعي: بكركي مرجعية أساسية لنا وما من أحدٍ يمكنه اتهامها بـ”العمالة”.
السبت 13 آب 2022

النائب جبران باسيل بعد لقائه الرّاعي: بكركي مرجعية أساسية لنا وما من أحدٍ يمكنه اتهامها بـ”العمالة”.

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