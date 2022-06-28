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النائب عبد الكريم كبارة: طالبنا بتشكيل سريع للحكومة لمواكبة الاوضاع الاقتصادية الصعبة
الثلاثاء 28 حزيران 2022

النائب عبد الكريم كبارة: طالبنا بتشكيل سريع للحكومة لمواكبة الاوضاع الاقتصادية الصعبة

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