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النائب عبد الكريم كبارة يسمّي نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة
الخميس 23 حزيران 2022

النائب عبد الكريم كبارة يسمّي نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة

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