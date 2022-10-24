النائب ميشال معوض: الحل البديل بجمع المعارضة وتوحيدها للحصول على اكثرية والقضية هي وحدة المعارضة وخوض معركة نيابية سياسية شعبية ومد يدنا للآخر تحت سقف الدولة والسيادة والاصلاح وعدم التوجه الى منطق الخضوع الذي يؤدي الى استكمال الواقع الحالي
النائب ميشال معوض: الحل البديل بجمع المعارضة وتوحيدها للحصول على اكثرية والقضية هي وحدة المعارضة وخوض معركة نيابية سياسية شعبية ومد يدنا للآخر تحت سقف الدولة والسيادة والاصلاح وعدم التوجه الى منطق الخضوع الذي يؤدي الى استكمال الواقع الحالي
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