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الناتو: على بوتين وقف استخدام الغذاء كسلاح ووقف الحرب ضد أوكرانيا
الأحد 30 تشرين الأول 2022

الناتو: على بوتين وقف استخدام الغذاء كسلاح ووقف الحرب ضد أوكرانيا

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