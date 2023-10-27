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الناطق العسكري بإسم الجيش الإسرائيلي: أبلغنا ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

الناطق العسكري بإسم الجيش الإسرائيلي: أبلغنا ذوي 310 جنود بمقتلهم منذ بداية الحرب

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