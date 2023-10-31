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الناطق العسكري بإسم الجيش الاسرائيلي: حتى الآن تم إبلاغ عائلات 315 جنديا قتيلا و240 إسرائيليا مخطوفا
الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023

الناطق العسكري بإسم الجيش الاسرائيلي: حتى الآن تم إبلاغ عائلات 315 جنديا قتيلا و240 إسرائيليا مخطوفا

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