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الناطق العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة: العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين
الجمعة 13 تشرين الأول 2023

الناطق العسكري باسم كتائب القسام ابو عبيدة: العدو أضعف وأجبن من أن يهجر شعبنا من دياره مرتين

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