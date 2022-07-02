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الناطق باسم الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله قرب حقل كاريش (فيديو)
السبت 02 تموز 2022

الناطق باسم الجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار تابعة لحزب الله قرب حقل كاريش (فيديو)

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