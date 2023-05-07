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“النهار” تكشف: لقاء بين القوات والمردة… في استراليا
الأحد 07 أيار 2023

سجل تطور لافت في عالم الانتشار تمثل في لقاء عقده وفد من “تيار المرده” في اوستراليا برئاسة المنسق العام سركيس كرم مع عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص في مركز “القوات اللبنانية” في سيدني “عملا بسياسة الإنفتاح التي يعتمدها رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه وإيمانا بضرورة التلاقي وتعزيز الحوار” كما اعلن بيان “المردة”.
وبحسب بيان، كان اللقاء “صريحا وشاملا، لا سيما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية وبناء مؤسسات الدولة اللبنانية وتطبيق اللامركزية الادارية، كما جاء في اتفاق الطائف”. وتم البحث كذلك في عدد من المواضيع والقواسم المشتركة التي تجمع الفريقين، فضلا عن القضايا الأخرى التي تحتاج إلى مواصلة الحوار المباشر والصريح، الذي يؤدي إلى المزيد من الوضوح، وبالتالي الى تمتين العلاقات وتحصينها. ونوه النائب عقيص بزيارة وفد “المرده”، منوها بإرادة التقارب بين القوات والمرده وكل مكونات الجالية . واشار الى أن “خط الحوار لم ينقطع مع المرده في لبنان، وان علاقته طيبة بالنائب طوني فرنجيه”.

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