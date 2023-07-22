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الهبر للـOTV: المبادرة الفرنسية سقطت بضربة الدول الاخرى والفراغ الرئاسي الى ما لا نهاية
السبت 22 تموز 2023

الهبر للـOTV: المبادرة الفرنسية سقطت بضربة الدول الاخرى والفراغ الرئاسي الى ما لا نهاية

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