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الهلال الأحمر الفلسطيني: قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس في غزة
الجمعة 10 تشرين الثاني 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني: قناصة إسرائيليون يطلقون النار باتجاه مستشفى القدس في غزة

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