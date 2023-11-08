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الهلال الأحمر الفلسطيني: 61 إصابة في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيت لحم بينها 7 بالرصاص الحي
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني: 61 إصابة في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بيت لحم بينها 7 بالرصاص الحي

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