الوزير شحادة للـOTV: انا راضٍ عن قرار الحكومة!

اشار وزير المهجرين والذكاء الاصطناعي كمال شحادة عبر الOTV الى ان قرارات 5 ايلول اتت استكمالاً لجلسة 5 آب وتأكيدا على عدم التراجع عن حصر السلاح بيد الدولة.
وشرح ان خطة الجيش “درع الوطن” تتضمن خمسة مراحل انطلاقاً من جنوب الليطاني وصولاً لكافة الاراضي اللبنانية، كاشفا انها لم توزّع ورقياً للوزراء انما تم شرحها من قبل قائد الجيش لمدة ساعتين واكثر. وكشف شحادة ان قائد الجيش وفي سياق عرضه للخطة اشار الى ان الاعتداءات والاحتلال الاسرائيلي يؤخران التنفيذ.
واوضح شحادة ان الحكومة طلبت من قيادة الجيش ان تضعها كل شهر في تفاصيل ما تمّ تنفيذه و”انا كوزير في الحكومة راضٍ عن الجلسة ونحن في مسار حصر السلاح”.
