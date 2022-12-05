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الوزير علي حمية: لم نتصل بأي وزير من اجل المشاركة… ويلي جابنا على الجلسة هو وجع الناس
الإثنين 05 كانون الأول 2022

الوزير علي حمية: لم نتصل بأي وزير من اجل المشاركة… ويلي جابنا على الجلسة هو وجع الناس

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