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الوزير فادي مكي للصحافيين عن إمكان انسحاب وزراء “الثنائي” من جلسة الحكومة: أبداً
الثلاثاء 05 آب 2025

الوزير فادي مكي للصحافيين عن إمكان انسحاب وزراء “الثنائي” من جلسة الحكومة: أبداً

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