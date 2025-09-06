موقع البرامج
الوزير كمال شحاده للـOTV: انا كوزير في الحكومة راضٍ عن جلسة الامس ونحن في مسار حصر السلاح
السبت 06 أيلول 2025

