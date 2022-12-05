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الوزير مصطفى بيرم: حريصون على الدستور وتصرفنا على ان الجلسة استثنائية حيث تم تقليص جدول الاعمال
الإثنين 05 كانون الأول 2022

الوزير مصطفى ييرم: حريصون على الدستور وتصرفنا على ان الجلسة استثنائية حيث تم تقليص جدول الاعمال

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