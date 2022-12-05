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الوزير نصار اثناء مغادرته السراي حول قرار المشاركة الحكومية من عدمه: كل جسلة في جلستها
الإثنين 05 كانون الأول 2022

الوزير نصار اثناء مغادرته السراي حول قرار المشاركة الحكومية من عدمه: كل جسلة في جلستها

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