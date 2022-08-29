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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز￼
الإثنين 29 آب 2022

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تبدأ بتخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

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