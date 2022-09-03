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الوكالة الوطنية: انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في قضاء الكورة منذ مساء أمس
السبت 03 أيلول 2022

“الوكالة الوطنية”: انقطاع خطوط الهاتف والانترنت في قضاء الكورة منذ مساء أمس

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