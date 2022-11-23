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 اليابان تسجل هدف التعادل في مرمى المنتخب الالماني لتصبح النتيجة 1-1
الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022

 اليابان تسجل هدف التعادل في مرمى المنتخب الالماني لتصبح النتيجة 1:1

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