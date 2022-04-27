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اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
الأربعاء 27 نيسان 2022

أفادت وكالة الصحافة الرفنسية (أ.ف.ب)، بأنّ “سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار، منذ 2017”.

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