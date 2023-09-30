اليوم منجدّد الدعوة للتفاهم على انتخاب رئيس وتكوين السلطة، على اساس رؤية واضحة بتحدّد الخيارات السياسية والاقتصادية والمالية متل ما نحنا عملنا بورقة الأولويات الرئاسية، وعم نتفاهم عليها مع البعض. منتحاور على اساس برنامج، منقنعهم باللازم وبيقنعونا بالممكن، ومنختار رئيس مواصفاته بتتوافق مع هالبرنامج وهيك بيسهل الاختيار وبينحصر الخيار
اليوم منجدّد الدعوة للتفاهم على انتخاب رئيس وتكوين السلطة، على اساس رؤية واضحة بتحدّد الخيارات السياسية والاقتصادية والمالية متل ما نحنا عملنا بورقة الأولويات الرئاسية، وعم نتفاهم عليها مع البعض. منتحاور على اساس برنامج، منقنعهم باللازم وبيقنعونا بالممكن، ومنختار رئيس مواصفاته بتتوافق مع هالبرنامج وهيك بيسهل الاختيار وبينحصر الخيار
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