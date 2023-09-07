امتعاض سعودي من الدور القطري في لبنان! (البناء)

تردّدت معلومات عن زيارة مسؤول قطري الى لبنان أواخر الشهر الحالي للبحث بالملف الرئاسي مع المسؤولين اللبنانيين، لكن مصادر “البناء” كشفت عن امتعاض سعودي من الدور القطري في لبنان الذي يسعى لتسويق قائد الجيش للرئاسة.
واستبعدت مصادر “البناء” أن يتم التوافق على قائد الجيش، لا سيما أن الملف لم يطرح ولا زال الثنائي الشيعي متمسكاً بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية، وبالتالي من الصعب التوافق على قائد الجيش بظل الاعتراض السياسي والتعقيدات الدستورية.
وتحدثت مصادر إعلامية عن “لقاء جمع قائد الجيش العماد جوزيف عون بالنائب محمد رعد قبل أيام وحرص الجانبان على ابقاء هذا الاجتماع سرياً بحيث أن ايّ طرف سيسرّبُ حصوله ومضامينه فللطرف الآخر حقُّ النفي”، وكشفت المصادر أن “مضمون لقاء قائد الجيش والنائب محمد رعد كان رئاسياً لكن في اطار التشاور”.
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