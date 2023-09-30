انا ما بصدّق انّو في قانون ما بينفرض على الكلّ، وفي رسم وضريبة ما بينفرضوا اذا في هيبة دولة وخدمات، والـ Cellular هو البرهان؛ – ليش كل الناس بتدفعه؟ لأن بينقطع الخط! عملنا مشروع لتصير الكهرباء متل الـCellular، بتنقطع اذا ما بتندفع، من خلال العدّاد الذكي Smart meter يلّي بلّشنا تركيبه وقاموا ضده من خلال حركة المياومين يلّي اخترعوها وحرّكوها ليوقّفوا المشروع – لو في منطق دولة متحكّم فيهم بدل منطق المافيا والميليشيا-كان مشي المشروع واليوم الكهرباء بألف خير! ليش الناس بتدفع للموتور وما بتدفع لمؤسّسة كهرباء لبنان؟ نفس الشي! لأن بينقطع الاشتراك
انا ما بصدّق انّو في قانون ما بينفرض على الكلّ، وفي رسم وضريبة ما بينفرضوا اذا في هيبة دولة وخدمات، والـ Cellular هو البرهان؛ – ليش كل الناس بتدفعه؟ لأن بينقطع الخط! عملنا مشروع لتصير الكهرباء متل الـCellular، بتنقطع اذا ما بتندفع، من خلال العدّاد الذكي Smart meter يلّي بلّشنا تركيبه وقاموا ضده من خلال حركة المياومين يلّي اخترعوها وحرّكوها ليوقّفوا المشروع – لو في منطق دولة متحكّم فيهم بدل منطق المافيا والميليشيا-كان مشي المشروع واليوم الكهرباء بألف خير! ليش الناس بتدفع للموتور وما بتدفع لمؤسّسة كهرباء لبنان؟ نفس الشي! لأن بينقطع الاشتراك
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