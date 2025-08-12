موقع البرامج
انتهاء الربع الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب اليابان بنتيجة 23-19 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
الثلاثاء 12 آب 2025

