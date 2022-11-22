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انتهاء الشوط الأول بتقدّم الأرجنتين 1-0 على السعودية
الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022

انتهاء الشوط الأول بتقدّم الأرجنتين 1-0 على السعودية

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