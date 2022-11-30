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انتهاء الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فرنسا وتونس بالتعادل السلبي 0 – 0
الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022

انتهاء الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فرنسا وتونس بالتعادل السلبي 0 – 0

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