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انتهاء المباراة بفوز السعودية على الارجنتين بنتيجة 2-1
الثلاثاء 22 تشرين الثاني 2022

انتهاء المباراة بفوز السعودية على الارجنتين بنتيجة 2-1

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