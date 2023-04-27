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انتهاء جلسة استجواب ماريان الحويك من قبل الوفد الاوروبي
الخميس 27 نيسان 2023

انتهاء جلسة استجواب ماريان الحويك من قبل الوفد الاوروبي

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