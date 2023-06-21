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انتهاء جلسة الحكومة واقرار بند الترقيات العسكرية وبند الدفاع المدني
الأربعاء 21 حزيران 2023

انتهاء جلسة الحكومة واقرار بند الترقيات العسكرية وبند الدفاع المدني

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