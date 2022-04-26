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انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا￼
الثلاثاء 26 نيسان 2022

انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا

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