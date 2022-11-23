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انتهاء مباراة ‎إسبانيا و ‎كوستاريكا بفوز إسباني كبير بنتيجة 7-0
الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022

انتهاء مباراة ‎إسبانيا و ‎كوستاريكا بفوز إسباني كبير بنتيجة 7-0

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